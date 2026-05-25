Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα
Την τελευταία της πνοή, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, άφησε στα 56 της χρόνια, η Γωγώ Μαστροκώστα. Η δημοφιλής γυμνάστρια και σύζυγος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Τραιανού Δέλλα, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στον Ευαγγελισμό. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη στο Εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις