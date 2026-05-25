Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα

Την τελευταία της πνοή, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, άφησε στα 56 της χρόνια, η Γωγώ Μαστροκώστα. Η δημοφιλής γυμνάστρια και σύζυγος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Τραιανού Δέλλα, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στον Ευαγγελισμό. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη στο Εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό.