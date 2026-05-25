Δύο συλλήψεις για οπαδικές επιθέσεις, μετά τον τελικό του Final Four της Euroleague

Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν σε δύο επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο μετά τον τελικό του EuroLeague Final Four Athens 2026 προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώτη επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ αντίπαλων φιλάθλων και ακολούθησε επίθεση σε αστυνομικές δυνάμεις. Από την άμεση επέμβαση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων συνελήφθη ένας άντρας, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε ενεργά στα επεισόδια. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά επίθεση σε βάρος διερχόμενων φιλάθλων από ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε όχημα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες, με τη χρήση απειλών και αιχμηρού αντικειμένου, επιχείρησαν να αφαιρέσουν οπαδικό διακριτικό από τα θύματα.

Αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν άμεσα το όχημα και συνέλαβαν τον οδηγό του, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο συνεργοί του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ