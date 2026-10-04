LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

UEFA Nations League | Post Game

UEFA Nations League | Post Game

23:50
ALPHA NEWS

Τηλεφώνημα για βόμβα στην Βουλή – Συναγερμός στις Αρχές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/10/2026 18:32
Τηλεφώνημα για βόμβα στην Βουλή – Συναγερμός στις Αρχές
INTIME

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην Βουλή.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για έλεγχο. Ο άγνωστος που επικοινώνησε, δεν ανέφερε σημείο τοποθέτησης ούτε έδωσε χρονικό περιθώριο.

Δεν κρίθηκαν απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την Βουλή.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης