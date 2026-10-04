Τηλεφώνημα για βόμβα στην Βουλή – Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην Βουλή.
Στο σημείο έσπευσε ομάδα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για έλεγχο. Ο άγνωστος που επικοινώνησε, δεν ανέφερε σημείο τοποθέτησης ούτε έδωσε χρονικό περιθώριο.
Δεν κρίθηκαν απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την Βουλή.
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