Τηλεφώνημα για βόμβα στην Βουλή – Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην Βουλή.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για έλεγχο. Ο άγνωστος που επικοινώνησε, δεν ανέφερε σημείο τοποθέτησης ούτε έδωσε χρονικό περιθώριο.

Δεν κρίθηκαν απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την Βουλή.