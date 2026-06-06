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Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στου Παπάγου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/06/2026 18:19
Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στου Παπάγου
PHOTO- INTIME

Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου, θα γίνει η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η απώλειά του σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου για την κεντροδεξιά παράταξη και την ελληνική πολιτική ζωή γενικότερα.

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