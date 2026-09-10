Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη – Έρευνες και ερωτήματα

Φύλλο και φτερό κάνουν οι αρχές, το ιατρείο στο Κολωνάκι, οπού κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζαράκης, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Η αστυνομία, παρουσία εισαγγελέα αλλά και γιατρών, προσπαθεί να εξακριβώσει τι συνέβη, και πως οδηγήθηκε στο θάνατο, ο γνωστός καλλιτέχνης.

Στην κατάθεση της, η υπεύθυνη του ιατρείου, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή, μόλις του έβαλε τον φλεβοκαθετήρα.

Οι έρευνες από την Αστυνομία συνεχίζονται αυτή την ώρα και στο σπίτι του ζεύγους των γιατρών.