Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη – Έρευνες και ερωτήματα
Φύλλο και φτερό κάνουν οι αρχές, το ιατρείο στο Κολωνάκι, οπού κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζαράκης, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Η αστυνομία, παρουσία εισαγγελέα αλλά και γιατρών, προσπαθεί να εξακριβώσει τι συνέβη, και πως οδηγήθηκε στο θάνατο, ο γνωστός καλλιτέχνης.
Στην κατάθεση της, η υπεύθυνη του ιατρείου, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή, μόλις του έβαλε τον φλεβοκαθετήρα.
Οι έρευνες από την Αστυνομία συνεχίζονται αυτή την ώρα και στο σπίτι του ζεύγους των γιατρών.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις