Θύμα εμπρηστικής επίθεσης- Θλίψη στο χωριό της

Βαθιά θλίψη προκάλεσε και στην Αιανή Κοζάνης, τόπο καταγωγής της οικογένειας, η είδηση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα.

Οι συγχωριανοί της, δεν μπορούν να πιστέψουν πως έχασε τη ζωή της με τόσο άδικο και τραγικό τρόπο και όπως λένε στην κάμερα του ALPHA, ζητούν να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη.