Αυτοψίες στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα

Αυτοψία στα συντρίμμια της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα πραγματοποίησαν οι αρμόδιοι από την Περιφέρεια, προκειμένου να εξακριβώσουν τα αίτια της κατάρρευσης.

Την ίδια ώρα έλεγχοι γίνονται και στα γειτονικά κτίσματα που ήδη έχουν απομακρυνθεί οι ένοικοι. Πολλές πολυκατοικίες έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο ζωής λένε στον ALPHA οι ειδικοί.