Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα

Συνελήφθη ο 67χρονος που μπήκε στις 11.30 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί, και απείλησε υπαλλήλους, προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις, που κλήθηκαν στο σημείο.

Ο 67χρονος συνελήφθη μόνο για οπλοκατοχή, καθώς το αδίκημα της απειλής διώκεται κατ’ έγκληση και εν προκειμένω, δεν υπεβλήθη μήνυση εις βάρος του.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ