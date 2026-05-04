Μπήκε σε τράπεζα με σφυρί και απείλησε υπαλλήλους- Προσήχθη 67χρονος
Άντρας, 67 ετών, μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί, και απείλησε υπαλλήλους, πριν ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο.
Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνέβη γύρω στις 11.30 το πρωί, ενώ ο 67χρονος, προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
