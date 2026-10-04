Θεσσαλονίκη: Έπεσαν σοβάδες στη Λεωφόρο Νίκης

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη.

Τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας και έπεσαν στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κίνησης. Η παραλιακή λεωφόρος ήταν γεμάτη από πεζούς και οχήματα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τροχονόμοι. Απέκλεισαν το σημείο με κορδέλα για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, αποκλείστηκε μικρό τμήμα της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ο περιορισμός εκτεινόταν από το ύψος της Αγίας Σοφίας έως την οδό Βογατσικού.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πτώση των σοβάδων.