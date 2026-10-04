Ρέθυμνο: Επέστρεψε το νερό στα χωριά του Μυλοποτάμου

Σταδιακά επανέρχεται η υδροδότηση στα χωριά του Μυλοποτάμου που αντιμετώπισαν προβλήματα μετά την κακοκαιρία.

Η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης αποκαταστάθηκε σε Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια, σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου.

Οι τεχνικές εργασίες ολοκληρώθηκαν και η παροχή νερού έχει ξεκινήσει να αποκαθίσταται στους οικισμούς.

Χρειάζεται, ωστόσο, χρόνος μέχρι να γεμίσει ξανά το δίκτυο και να επανέλθει η πίεση σε όλα τα σημεία.

Στο σημείο των εργασιών βρέθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ, Μήνας Ρουμπάκης. Ευχαρίστησε τα συνεργεία και το προσωπικό για την προσπάθεια, αλλά και τους κατοίκους για την υπομονή τους.

Παρά την επιστροφή της υδροδότησης, το νερό δεν είναι ακόμη κατάλληλο για κατανάλωση.

Οι προληπτικοί περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ. Το νερό του δικτύου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πόση ή για την προετοιμασία τροφίμων.

Η απαγόρευση θα ισχύει μέχρι να υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση.