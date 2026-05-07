Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στα Διαβατά

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο 24ωρο στον οικισμό «Αγίας Σοφιάς», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση κλίματος ασφαλείας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, ελέγχθηκαν συνολικά 97 άτομα (έγιναν δύο προσαγωγές) και 92 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν 48 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και ακινητοποιήθηκαν 16 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ