Συνελήφθη 22χρονος οδηγός- Έτρεχε με 162 χλμ/ώρα αντί για 70

Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο, φαίνεται να κινούνταν 22χρονος οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός, εντοπίστηκε να κινείται με 162 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χλμ/ώρα.

Ακολούθησε έλεγχος και ο 22χρονος ακινητοποιήθηκε άμεσα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

