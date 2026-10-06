Θεσσαλονίκη: Ανακάλυψαν 1.000 βόμβες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Περίπου 1.000 βόμβες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, κατά τις εργασίες επέκτασης της έκτης προβλήτας. Η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) έχει ζητήσει τη συνδρομή της Πολιτείας για την περισυλλογή τους.

Τα ευρήματα καταγράφηκαν έπειτα από μαγνητική έρευνα στο σώμα της έκτης προβλήτας. Συγκεκριμένα, οι βόμβες βρίσκονται κάτω από τα κεσόν, τα οποία συγκροτούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, αλλά και στην περιοχή εισόδου και εξόδου προς την αναβαθμισμένη προβλήτα.

Η εκβάθυνση του συγκεκριμένου σημείου προβλέπεται να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη προσέγγιση μεγαλύτερων πλοίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα στην έκτη προβλήτα

Ο αριθμός των βομβών υπολογίζεται γύρω στις 1.000. Από αυτές, οι 80 έχουν βάρος μεγαλύτερο από 50 κιλά.

Το συνολικό εκτιμώμενο βάρος των ευρημάτων αναφέρεται μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων. Η παρουσία τους σε δύο κρίσιμα σημεία της επέκτασης έχει οδηγήσει τη διοίκηση του ΟΛΘ να απευθυνθεί στις αρμόδιες κρατικές αρχές για τη διαχείριση και απομάκρυνσή τους.

Το πιθανό ιστορικό των βομβών

Ως πιθανό σενάριο αναφέρεται ότι οι Γερμανοί μπορεί να «ξεφόρτωσαν» τις βόμβες στη θάλασσα κατά την αποχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944.