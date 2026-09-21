Στον Ανακριτή ο υπνοθεραπευτής
«Μια φορά είχα δει τον Γ. Μαζωνάκη
Για τη σχέση του με το ζευγάρι των κατηγορούμενων, στο ιατρείο των οποίων έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατέθεσε σήμερα στον Ανακριτή ο υπνοθεραπευτής.
Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται επίσης τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τα κινητά τηλέφωνα, αλλά και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν, πριν αλλά και μετά, την κατάρρευση του τραγουδιστή.
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