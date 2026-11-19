Ο βασικός κατηγορούμενος είναι ένας νεαρός με καταγωγή από τη Γουινέα και αναμένεται η έκδοσή του στην Ελλάδα.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας και η 24χρονη συναντήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου, όταν εκείνος φέρεται να την παρέλαβε από την οδό Λιοσίων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι την ίδια ημέρα την οδήγησε στο διαμέρισμά του και τη σκότωσε.

Συνελήφθη ο βασικός κατηγορούμενος INTIME

Ο βασικός ύποπτος φέρεται να παρέμεινε στο διαμέρισμα για αρκετές ημέρες, ενώ στις 5 Νοεμβρίου κατέβασε τη βαλίτσα με τη σορό στον δρόμο και την εγκατέλειψε στο σημείο όπου εντοπίστηκε.Βοήθεια στις έρευνες έδωσε το βιντεοληπτικο υλικό από κάμερες ασφαλείας που τον είχαν καταγράψει να εγκαταλείπει τη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ αποτύπωμά του εντοπίστηκε στη σακούλα μέσα στην οποία είχε τοποθετηθεί η σορός.