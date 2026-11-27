Σταματούν για όλο το Σάββατο 28 Νοεμβρίου οι υπαίθριες χειρωνακτικές εργασίες και οι διανομές με δίκυκλο ή πατίνι στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, των Ιονίων Νήσων και της Ηπείρου όπου η ΕΜΥ προβλέπει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Τα έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα προβλέπονται σε εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νικόλαος Μηλαπίδης.

Η υποχρεωτική παύση αφορά, μεταξύ άλλων, οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες και διανομές με δίκυκλο, πατίνι ή τροχοπέδιλα. Καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους, καθώς και τους διανομείς που εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Σε περίπτωση παράβασης, η Επιθεώρηση Εργασίας επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εξαιρούνται κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας, όπως νοσοκομεία και δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρισμού. Για να συνεχιστεί η εργασία, πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και να παρέχονται κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

Στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο, το υπουργείο συστήνει τηλεργασία όπου είναι οργανωτικά εφικτή. Οι εργοδότες μπορούν επίσης να αλλάζουν τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων χωρίς προηγούμενη καταχώριση των αλλαγών στο ΕΡΓΑΝΗ.