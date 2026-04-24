Στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος Στην Ευελπίδων οι άλλοι τρεις

Στο Ναυτοδικείο Πειραιά θα οδηγηθούν σήμερα ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27 γιου του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., που διαπράχθηκε προχθές το βράδυ στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, καθώς και ο 18χρονος φίλος του και οι δύο κοπέλες τους, που κατηγορούνται για υπόθαλψη.

Μας ενημερώνουν ο Βασίλης Τζουβάνος και ο Πέτρος Καρσιώτης.