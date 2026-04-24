Πληρώματα καμπίνας αναζητά η Aegean
Εκδήλωση στο μετρό Συντάγματος
Τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου, καλά αγγλικά και ένα… μεγάλο χαμόγελο είναι τα “εισιτήρια” για μια θέση στην καμπίνα των αεροσκαφών της Aegean και της Olympic Air.
Δεκάδες νέοι σπεύδουν από το πρωί στο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα για να διεκδικήσουν μια επαγγελματική πορεία πάνω από τα σύννεφα.
