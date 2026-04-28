Στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου

Οι τρεις που κατηγορούνται για υπόθαλψη θα δικαστούν 20 Μαΐου

Στο Ναυτοδικείο Πειραιά οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο 20χρονος που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρματιστών, στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος πέρασε το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του.

Κατηγορούμενοι για υπόθαλψη στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 21χρονος φίλος του που ήταν μπροστά στη συμπλοκή και ακόμη μία συνομήλικη φίλη.

Και οι τρεις βρέθηκαν χθες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δικαστούν, ωστόσο το δικαστήριο διέκοψε για τις 20 Μαΐου.