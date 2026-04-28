Πυροβολισμοί σε κτήριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμικό
Ένας τραυματίας
Συναγερμός επικράτησε στις αστυνομικές αρχές, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμό στο κτήριο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, στον Κεραμεικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας εισήλθε στο χώρο κρατώντας όπλο και πυροβόλησε, τραυματίζοντας ένας υπάλληλο στο πόδι.
Στη συνέχεια, ο δράστης διέφυγε από τον χώρο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
