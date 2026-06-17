Επαναλειτουργεί από σήμερα για τη θαλάσσια κυκλοφορία η Διώρυγα της Κορίνθου

Από σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, η Διώρυγα της Κορίνθου επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία για τη διέλευση πλοίων και σκαφών. Η επαναλειτουργία της κατέστη εφικτή χάρη στην ουσιαστική πρόοδο και την ολοκλήρωση των βασικών έργων αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών.

Η απόφαση για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας ελήφθη έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση των τεχνικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία διαχείρισης, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στον καθοριστικό ρόλο της Διώρυγας για τις θαλάσσιες μεταφορές, τον τουρισμό και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι βασικές παρεμβάσεις που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της Διώρυγας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η επαναλειτουργία δεν σηματοδοτεί την ολοκλήρωση όλων των έργων. Το πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Διώρυγας συνεχίζεται βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού, με στόχο τη μακροπρόθεσμη προστασία και ενίσχυση μιας υποδομής στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και τη διεθνή ναυτιλία. Οι εργασίες που απομένουν αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της συνολικής λειτουργικότητας του έργου.