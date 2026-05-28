Στην Κνωσό η συνέχεια των εορτασμών για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Στην Κνωσό συνεχίστηκαν σήμερα, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, οι εκδηλώσεις για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με την αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας στον αρχαιολογικό χώρο. Η κ. Μενδώνη, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού της, επανέλαβε ότι η ένταξη συνιστά «μία κορυφαία στιγμή διεθνούς αναγνώρισης του ελληνικού πολιτισμού», σημειώνοντας πως η απόφαση της UNESCO «επιβεβαίωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ο μινωικός πολιτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης της ανθρωπότητας».

Όπως ανέφερε, τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα αποτελούν «το πλέον εμβληματικό στοιχείο της ταυτότητας του Μινωικού Πολιτισμού», ενός από τους σημαντικότερους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, ο οποίος «κατόρθωσε να μετατρέψει τη γεωγραφική θέση της Κρήτης σε γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα σε λαούς και πολιτισμούς».

Τόνισε, μάλιστα, ότι η UNESCO αναγνώρισε «την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική αξία των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων», ενώ στάθηκε στη σημασία τους ως διοικητικών, οικονομικών και θρησκευτικών κέντρων της Μινωικής Εποχής, τα οποία παρέχουν «υλικές μαρτυρίες για την ανάπτυξη πρώιμων οικονομικών συστημάτων όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και το θαλάσσιο εμπόριο».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Ανάκτορο της Κνωσού, όπου συμμετείχαν φορείς, έκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσμου, η υπουργός Πολιτισμού έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγγραφή στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή «δεν συνιστά απλώς και μόνο τιμητική διάκριση», αλλά αποτελεί «αναγνώριση και αποδοχή δεσμευτικής ευθύνης διαρκούς και αποτελεσματικής προστασίας» των μνημείων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι στην Κνωσό ξεκινούν έργα προστασίας και στερέωσης των μνημείων, εκσυγχρονισμού των υποδομών υποδοχής του κοινού, βελτίωσης της προσβασιμότητας και αναβάθμισης της διαχείρισης των επισκεπτών. Συνέδεσε, δε, αυτές τις παρεμβάσεις με τη στρατηγική πολιτιστικής ανάπτυξης της Κρήτης, επισημαίνοντας ότι η εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων ενισχύει το διεθνές πολιτιστικό αποτύπωμα του νησιού και δημιουργεί προοπτικές «βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης υψηλής ποιότητας».

Κλείνοντας την ομιλία της, η κ. Μενδώνη υπογράμμισε τον οικουμενικό χαρακτήρα των μινωικών μνημείων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα δεν ανήκουν μόνο στην Ελλάδα. Ανήκουν στην παγκόσμια κοινότητα και γι’ αυτό η προστασία και η ανάδειξή τους αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας», επαναλαμβάνοντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται σημαντική η αγαστή συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου. Επίσης, μίλησε για το πώς βλέπει η κυβέρνησηση τον πολιτισμό, σημειώνοντας ότι το πλέγμα των έργων που εκτελούνται ή δρομολογούνται «εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής και της εφαρμοσμένης πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως κρίσιμο στρατηγικό πόρο ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και διεθνούς παρουσίας της χώρας».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, τόνισε ότι η εγγραφή αποτελεί «διεθνή επιτυχία που επιβεβαιώνει την οικουμενική αξία του Μινωικού Πολιτισμού, αποκαθιστώντας την αλήθεια της ιστορίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα το εύρος της δικής μας ευθύνης». Ακόμη, αναφέρθηκε στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και στα έργα που ήδη εκτελεί ή και προωθεί η Περιφέρεια Κρήτης με στόχο τη θωράκιση και την αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος της Κρήτης. «Η διαχείριση της μινωικής κληρονομιάς παύει να είναι μία εσωτερική τοπική υπόθεση, καθώς μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό χρέος απέναντι στην παγκόσμια πολιτιστική συνείδηση και το κοινό μας μέλλον», κατέληξε ο κ. Αρναουτάκης.

Στο χαιρετισμό του, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO , Γιώργος Κουμουτσάκος, διευκρίνισε, μεταξύ άλλων, πως η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την Κρήτη και την Ελλάδα, αλλά και λαμπρή για όλον τον κόσμο, αφού «η πολιτιστική κληρονομιά γίνεται σήμερα πλουσιότερη, με την ένταξη σε αυτήν της Κνωσσού, του πιο εμβληματικού Μινωικού Ανακτόρου που εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική πολυπλοκότητα, με τις τοιχογραφίες υψηλής αισθητικής, με το μεγαλείο που μαρτυρεί την ακμή της Μινωικής Εποχής».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ενώ μίλησαν η διευθύντρια της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, Rebecca Sweetman και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Θέμης Βλαχούλης.

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο. Σήμερα, στις 18:00, οι εορτασμοί συνεχίζονται στις Επάνω Αρχάνες, στο Συγκρότημα ΔΙΑΣ, όπου, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα, το έργο του Γεωπάρκου Ψηλορείτη από τον πρόεδρο, Χαράλαμπο Φασουλά, καθώς και οι προμελέτες του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου, στον Αρχαιολογικό Χώρο Ζωμίνθου, όπου η κ. Μενδώνη θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ