Φάμπρικα ΟΠΕΚΕΠΕ στη Β. Ελλάδα- Στα δικαστήρια οι 17 συλληφθέντες

Υπο αυστηρά μέτρα ασφαλείας βρέθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 17 συλληφθέντες του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Βόρεια Ελλάδα.

Στις εφόδους που έγιναν σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και σπίτια εντοπίστηκαν δεσμίδες με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο, χρυσές λίρες ενώ κατασχέθηκε ένας στόλος από αυτοκίνητα.