Στη φυλακή ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά πολιτών σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος διανομέας, που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε έξι περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τραυματίζοντας κάποια από τα θύματα του.

Ο 28χρονος απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για πέντε πλημμελήματα.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από το Πακιστάν, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι πετούσε πέτρες καθώς θύμωνε από τον απαξιωτικό τρόπο που τον αντιμετώπιζαν κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

ΠΗΓΗ – ΑΠΕ