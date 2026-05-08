Στη φυλακή ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά πολιτών σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος διανομέας, που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε έξι περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τραυματίζοντας κάποια από τα θύματα του.
Ο 28χρονος απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για πέντε πλημμελήματα.
Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από το Πακιστάν, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι πετούσε πέτρες καθώς θύμωνε από τον απαξιωτικό τρόπο που τον αντιμετώπιζαν κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
ΠΗΓΗ – ΑΠΕ
