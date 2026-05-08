Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τζάμι- Δύο συλλήψεις

Πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου, πέταξαν χθες τα ξημερώματα, δύο ανήλικοι, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σπάσει υαλοπίνακας του οχήματος.

Κατόπιν ερευνών της Άμεσης Δράσης, συνελήφθησαν οι δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 15 ετών, καθώς φαίνεται να αναγνωρίστηκαν από τον οδηγό του λεωφορείου.

Σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ