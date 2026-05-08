Ο Γιατρός

Στα χέρια του στρατού το θαλάσσιο – Drone που βρέθηκε στη Λευκάδα

08/05/2026 20:10

Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές αρχές, μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν Ουκρανικής κατασκευής, φορτωμένου με εκρηκτικά, στην θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Ο ψαράς που το εντόπισε κρυμμένο σε θαλάσσια σπηλιά και το ρυμούλκησε στο λιμάνι χωρίς, να γνωρίζει βεβαίως το εκρηκτικό του φορτίο, μίλησε στον Alpha.

Μας ενημερώνει ο Κώστας Σαρικάς

