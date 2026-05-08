Τί ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους ο 54χρονος και σύζυγός του

Σε φυλακές εκτός Κρήτης μεταφέρονται ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα και η σύζυγός του που κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους.

“Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου”, φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του ο δράστης.

Μας ενημερώνει η Ελένη Στάθογλου