Σοβαρό τροχαίο στην περιοχή της Πυλαίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 06:40 το πρωί, στη συμβολή των οδών Γιάννου Κρανιδιώτη και Στέλιου Καζαντζίδη, στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Απαιτήθηκε ο απεγκλωβισμός του οδηγού από το όχημα με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν Κινητή Ιατρική Μονάδα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του πολυτραυματία στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ