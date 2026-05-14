Έτρεχε με 145 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό και ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης συνελήφθη, χθες το βράδυ, 29χρονος, ύστερα από έλεγχο αστυνομικών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης στην Περιφερειακή Οδό της πόλης, στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας (ρεύμα προς ανατολικά).

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 29χρονος οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του με ταχύτητα 145 χλμ/ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 60 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις (αλκοτέστ) με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα φαίνεται να έδειξαν τιμές 0,73 και 0,66 mg/l.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την Τροχαία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ