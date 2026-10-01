Τικ τόκερ στο εδώλιο – ΕΔΕ για αστυνομικούς
Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη
Στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, γνωστός TikToker συνελήφθη μετά από καταδίωξη από την Αστυνομία.
Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι δεν σταμάτησε στο σήμα τους και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.
Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει ότι οι αστυνομικοί έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου του με λοστό.
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