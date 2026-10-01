Τικ τόκερ στο εδώλιο – ΕΔΕ για αστυνομικούς

Στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, γνωστός TikToker συνελήφθη μετά από καταδίωξη από την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι δεν σταμάτησε στο σήμα τους και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει ότι οι αστυνομικοί έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου του με λοστό.