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Τικ τόκερ στο εδώλιο – ΕΔΕ για αστυνομικούς

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/10/2026 21:01

Στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, γνωστός TikToker συνελήφθη μετά από καταδίωξη από την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι δεν σταμάτησε στο σήμα τους και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει ότι οι αστυνομικοί έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου του με λοστό.

 

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