Σκάνδαλο Μπάσκετ: Στην χαρτοπετσέτα τα λεφτά,το στήσιμο των αγώνων και η ταρίφα

Τα όσα λέγονταν στα ΄΄ταϊμ άουτ ΄΄ των αγώνων εκτός των γραμμών , καταγράφονται στις καταθέσεις των μαρτύρων που μίλησαν στον Αθλητικό Εισαγγελέα. Μάρτυρας καταθέτοντας στον αθλητικό εισαγγελέα ομολογεί ότι έχει στήσει 30 αγώνες, κυρίως της δεύτερης κατηγορίας, κατ’ εντολή του κατηγορούμενου επιχειρηματία και συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει χρήματα, αλλά δέχτηκε να το κάνει, γιατί δεν έπαιρνε πολλούς αγώνες να σφυρίξει και χρειαζόταν τη δουλειά.

Σε μια απο τις σημαντικές καταθέσεις ο μάρτυρας αναφέρει αναλυτικά ακόμη και τα όσα του είχε ζητήσει σύμφωνα με τον ίδιο ο κ. Λιόλιος

«Μπορείς να με βοηθήσεις να περάσει ο Προμηθέας τον Εθνικό;», διότι, όπως επισήμαινα παραπάνω, οι σχέσεις των δύο ομάδων ήταν πάρα πολύ κακές. Αυτό που του απάντησα ήταν ότι αυτό που ξέρω είναι ότι οι παράγοντες του Εθνικού ήταν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και δεν είχαν το ειδικό οικονομικό βάρος να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε μία άνοδο κατηγορίας και σύσταση ΚΑΕ. Κλείστηκε ραντεβού στις 8-6-2016, ημέρα Τετάρτη, τέσσερις ώρες πριν τον αγώνα, στο σπίτι μου, Γ…..23 στον Άλιμο, μεταξύ εμού, του κου Λόλιου και του άνθρωπο του τμήματος μπάσκετ του Εθνικού Πειραιά . Η συζήτηση είχε ως εξής: «ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για σένα». Αυτά τα είπε ο κ. Λιόλιος. Δεν προσφέρθηκε χρηματικό αντίτιμο. Η απάντηση του ( υπευθύνου) ήταν: «εγώ θα μπορούσα να σας ζητήσω αντίτιμο, δεν θα το κάνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το παιχνίδι δεν θα το παλέψουμε και θέλω να έχουμε μία καλή σχέση μεταξύ μας. Εγώ εγγυήθηκα για τις καλές σχέσεις από εδώ και πέρα και πέρα και είπα ότι ο κ. Λόλιος είναι το μέλλον του μπάσκετ- ας τον αφήσουμε να προχωρήσει, εφόσον εμείς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα για αυτό. Η συνάντηση τελείωσε και στον αγώνα Εθνικός – Προμηθέας κέρδισε ο Προμηθέας (60-68 ), ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό να παίξει εναντίον του Φάρου.

Η νέα συνάντηση και τα …χρήματα

Συναντιόμαστε την επόμενη ημέρα, 9-6-2016, πάλι στα C… I…. στην Ακρόπολη, όπου με ευχαρίστησε για τη βοήθειά μου, λέγοντάς μου «πάμε στα ίδια ταύτα». Με ρωτάει «ισχύει αυτό που είχαμε πει ότι εσύ θα κάνεις πίσω;». Η απάντησή μου ήταν «βέβαια, ισχύει ό,τι είχαμε πει, απλά θέλω να συζητήσουμε το εξής: ότι εσύ, εάν ο Προμηθέας δεν ανέβει κατηγορία, θα πρέπει να δώσεις 300.000 ευρώ, για να αγοράσεις μία άλλη ΚΑΕ, που θα έχει άλλη έδρα και άλλο ΑΦΜ. Εγώ, εφόσον πάρουμε τη θέση, θα κάνω πίσω, θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ, για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε ο Φάρος». Η απάντησή του (εννοεί του κ. Λόλιου) ήταν «εγώ μπορώ να σου δώσω 150.000 ευρώ, αλλά θα ήθελα τα παιχνίδια να πάνε 3-2, (εννοούσε να χάσει ο Φάρος τρία παιχνίδια, για να είναι καθαρή η άνοδος του Προμηθέα (χωρίς να μεσολαβήσει άνοδος του Φάρου και παραίτηση στη συνέχεια), ώστε έτσι να γλιτώσεις τα πριμ που θα έδινες στους παίκτες του Φάρου για την άνοδο». Η απάντησή μου ήταν 100% αρνητική στο να πάω να πω στους παίκτες μου να χάσουν, ότι εμείς, ό,τι κάναμε, θα γράψουμε την ιστορία μας ανεβαίνοντας κατηγορία. Του είπα: «αν θες να γίνει όπως το πρότεινα – η πρότασή μου ήταν ξεκάθαρη». Μου απάντησε: «πώς εγώ θα είμαι εξασφαλισμένος ότι εσύ θα τηρήσεις το λόγο σου και θα παραιτηθείς από την άνοδο;». Η απάντησή μου ήταν: «δεν είσαι εξασφαλισμένος, αλλά δεν σου ζητάω και τίποτα μέχρι να γίνει». Η συνάντηση τελείωσε ήρεμα χωρίς να μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Στις 11-6-2016, ο Φάρος κέρδισε τον Προμηθέα και ανέβηκε στην Α1 κατηγορία. Το βράδυ, μετά τον αγώνα, ο κ. Λόλιος μου έστειλε ένα συγχαρητήριο μήνυμα και μου γράφει «ελπίζω να κρατήσεις το λόγο σου». Του απάντησα ότι πάμε να γιορτάσουμε την επιτυχία μας στα μπουζούκια και ότι από αύριο θα δει.

Μέσα στις επόμενες μέρες βγήκε η ανακοίνωση της ομάδας ΦΑΡΟΣ Κερατσινίου ότι δεν θα ανέβει κατηγορία. Μετά την ανακοίνωση, με κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα το λόγο μου και μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει το επόμενο τριήμερο πότε και από πού θα περάσω να πάρω τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει (100.000 ευρώ). Στις 20-6-2016, πήγα στα κεντρικά γραφεία της C…. I….. στο δαχτυλίδι της Κηφισίας, όπου ο …… μου παρέδωσε, σε γραφείο όπου βρισκόταν, σε μία σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου «αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει». Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα. Στη συνέχεια, πήρα τηλ. τον κ. Λιόλιο, για να τον ευχαριστήσω. Με ευχαρίστησε και εκείνος που τήρησα την υπόσχεσή μου.