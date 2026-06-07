Συνελήφθη Παλαιστίνιος ύποπτος για σχέσεις με Χαμάς- «Από κόσκινο» το διαμέρισμα που έμενε στην Αθήνα

Τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη, με το δίκτυο της Χαμάς, ψάχνουν οι Αρχές, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, φαίνεται να είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες μέσω διαδικτύου.

Επίσης φαίνεται ότι είχε εκπαιδευτει στα εκρηκτικά σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία. Ο 37χρονος παραπέμφθηκε το πρωί στον Εισαγγελέα Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.