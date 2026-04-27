Συνελήφθη 29χρονος Παλαιστίνιος που προκάλεσε φθορές σε 30 αυτοκίνητα στην Αθήνα

Στη σύλληψη ενός 29χρονου Παλαιστίνιου, που τα ξημερώματα, προκάλεσε φθορές σε τριάντα αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησε η Αστυνομία.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις τρεις τα ξημερώματα, όταν ο 29χρονος, σε έξαλλη κατάσταση άρχισε να χτυπάει αυτοκίνητα, σπάζοντας τα τζάμια τους και προκαλώντας τους βαθουλώματα, με ένα ξύλινο κοντάρι, τα χέρια του και το κεφάλι του.

Τα αυτοκίνητα που έγιναν στόχος του 29χρονου ήταν σταθμευμένα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με ελαφρά τραύματα στα χέρια και στο κεφάλι και στη συνέχεια συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων, για φθορά ξένης περιούσιας και για στέρηση εγγράφων παραμονής.

