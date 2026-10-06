Συνελήφθη 21χρονος για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

Στη σύλληψη ενός 21χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός εντοπίστηκε στην Εγνατία Οδό να μεταφέρει με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τέσσερις αλλοδαπούς χωρίς έγγραφα νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους ήταν και δύο ανήλικοι.

Δεν σταμάτησε στον έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα

Ο 21χρονος εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες να κινείται στην Εγνατία Οδό. Όταν αντιλήφθηκε ότι επίκειται αστυνομικός έλεγχος, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να τον αποφύγει.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε κοντά στα διόδια Ανάληψης. Ο 21χρονος, όμως, επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν και να προχωρούν στη σύλληψή του.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.