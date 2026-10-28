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Αποκλειστικό -Μικρόβαλτο Σερβίων: Συγκίνηση για τους ηλικιωμένους που έκαναν παρέλαση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/10/2026 20:33

Κάθε πρόσωπο , μια ιστορία . Μεγάλωσαν παιδιά , δούλεψαν τη  Γή , δημιούργησαν εγγόνια. Έμαθαν να εκτιμούν, να προσπαθούν , να αψηφούν δυσκολίες . Τα χέρια τους δουλεμένα , κουρασμένα. ΟΧΙ όμως η καρδιά τους . Και με αυτή την καρδιά γιόρτασαν το ΟΧΙ. Εκεί στην άκρη της Ελλάδας . Στο Μικρόβαλτο  Σερβίων. Κάποιες μπορεί να έζησαν ως παιδιά εκείνες τις ημέρες. Και τα χρόνια που ακολούθησαν. Κράτησαν τη σημαία με καμάρι και τραγούδησαν το ΄΄Μακεδονία ξακουστή΄΄. Τους χειροκρότησαν λιγοστοί. Άλλωστε δεν έμαθαν να τους χειροκροτούν. Έμαθαν  τα έργα τους να κάνουν τον θόρυβο. Η παρουσία τους έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στον εορτασμό, υπενθυμίζοντας πως η εθνική μνήμη παραμένει ζωντανή. Γιορτάζουν όλες οι γενιές.

Άλλωστε αυτή η ημέρα  ενώνει τους Έλληνες γύρω από τις αξίες της ελευθερίας και της ιστορικής μνήμης. Σας ευχαριστούμε!!!!

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