Σύλληψη δύο ανηλίκων που κατηγορούνται για κλοπές οχημάτων

Συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού δύο ανήλικοι αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κλοπή και ακόμα ένας 50χρονος ομοεθνής τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση σχετικά με περιπτώσεις κλοπών οχημάτων σε περιοχές του Δήμου Φαιστού, προέκυψε ότι δύο ανήλικοι αλλοδαποί κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 20.07.2026 είχαν αφαιρέσει από χώρους στάθμευσης, δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, δίκυκλη μοτοσυκλέτα και μοτοποδήλατο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο ανήλικους να οδηγούν ένα από τα κλεμμένα αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα. Αφού τους μπλόκαραν, προχώρησαν αμέσως στη σύλληψή τους.

Τα οχήματα που βρέθηκαν και αποδόθηκαν στου παθόντες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.