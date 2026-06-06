Συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών

Σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, οι αστυνομικοί, συνέλαβαν τρεις αλλοδαπούς διακινητές, που προωθούσαν, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Στην Εγνατία οδό Κήπων-Αλεξανδρούπολης, άνδρες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex, συνέλαβαν μία αλλοδαπή, η οποία οδηγούσε αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Σε άλλη περίπτωση, στην Εθνική οδό Ορμενίου-Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με στελέχη της Frontex, συνέλαβαν αλλοδαπό, που μετέφερε παράνομα με ΙΧ, έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Σε τρίτη περίπτωση, στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης, άνδρες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, συνέλαβαν αλλοδαπό, που μετέφερε παράνομα με ΙΧ, πέντε μη νόμιμους μετανάστες.