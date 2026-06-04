Σέρρες: Συνελήφθησαν δύο Βούλγαροι- Mετέφεραν 120 λίτρα γεωργικών φαρμάκων σε λεωφορείο

Mε την κατηγορία, ότι μετέφεραν 120 λίτρα γεωργικών φαρμάκων, χωρίς τα αναγκαία παραστατικά, συνελήφθη ζευγάρι Βούλγαρων 52 και 51 ετών, σε περιοχή των Σερρών.

Λίγο μετά τον Προμαχώνα, το λεωφορείο με το οποίο ταξίδευε το ζευγάρι, ελέγχθηκε, και οι αστυνομικοί, εντόπισαν στις αποσκευές τους, 120 συσκευασίες γεωργικού φαρμάκου, του ενός λίτρου έκαστη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συσκευασίες έφεραν μόνο ξενόγλωσση σήμανση, χωρίς ελληνικές ενδείξεις, ενώ δεν συνοδεύονταν από τα προβλεπόμενα έγγραφα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες, κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν για ανάλυση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Εν τω μεταξύ, σε βάρος των δυο συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.