Νέα επιχείρηση της αστυνομίας σε οικισμούς των Αχαρνών

Νέα επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και αστυνομικός σκύλος.

Συνελήφθησαν συνολικά -7- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν -25- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν -6- άδειες κυκλοφορίας και -5- άδειες ικανότητας οδήγησης.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους -1.806- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.