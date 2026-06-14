Ταρακούνησε τη Μεθώνη σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ
Αισθητός και στην Αττική
Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 9:20 απόψε, στην Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τo Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 15 χιλιόμετρα, νότια της Μεθώνης, στην Μεσσηνία.
Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 26 χιλιομέτρων, νότια, νοτιοδυτικά από την Πύλο της Μεσσηνίας.
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