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«Αλήθειες και ψέματα για την εγκληματικότητα των Ρομά» – Απόψε στην Αυτοψία στις 23:30

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/06/2026 20:42

Το θέμα της εγκληματικότητας στις τάξεις των Ρομά, ερευνά η εκπομπή ΑΥΤΟΨΙΑ, που θα μεταδοθεί απόψε στις 23:30.

Μετά τις πρόσφατες αστυνομικές επιχειρήσεις, ο Αντώνης Σρόιτερ με την κάμερα της εκπομπής, μπαίνει στους καταυλισμούς και συνομιλεί με τους Ρομά, για τις εφόδους της αστυνομίας, τα όπλα, τα ναρκωτικά και τις ρευματοκλοπές.

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