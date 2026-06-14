«Αλήθειες και ψέματα για την εγκληματικότητα των Ρομά» – Απόψε στην Αυτοψία στις 23:30
Το θέμα της εγκληματικότητας στις τάξεις των Ρομά, ερευνά η εκπομπή ΑΥΤΟΨΙΑ, που θα μεταδοθεί απόψε στις 23:30.
Μετά τις πρόσφατες αστυνομικές επιχειρήσεις, ο Αντώνης Σρόιτερ με την κάμερα της εκπομπής, μπαίνει στους καταυλισμούς και συνομιλεί με τους Ρομά, για τις εφόδους της αστυνομίας, τα όπλα, τα ναρκωτικά και τις ρευματοκλοπές.
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