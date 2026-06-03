Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 2,5 εκατ. μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου, αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα.

Από την ΕΛΑΣ εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ