LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Porto Leone – Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια

Porto Leone – Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια

23:30
ALPHA NEWS

Διανομέας βιρτουόζος στο πιάνο- Μάγεψε στο μετρό Συντάγματος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/06/2026 21:18

Μια όμορφη στιγμή, έζησαν  οι επιβάτες που βρέθηκαν στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Ένας διανομέας, φορώντας ακόμη τα ρούχα της δουλειάς, έκατσε στο  δημόσιο πιάνο που έχει τοποθετηθεί  στον χώρο και έκλεψε την παράσταση με τις μουσικές του ικανότητες.

Το βίντεο μάλιστα αναρτήθηκε στα σόσιαλ μίντια και συγκέντρωσε εκατομμύρια views.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης