Διανομέας βιρτουόζος στο πιάνο- Μάγεψε στο μετρό Συντάγματος

Μια όμορφη στιγμή, έζησαν οι επιβάτες που βρέθηκαν στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Ένας διανομέας, φορώντας ακόμη τα ρούχα της δουλειάς, έκατσε στο δημόσιο πιάνο που έχει τοποθετηθεί στον χώρο και έκλεψε την παράσταση με τις μουσικές του ικανότητες.

Το βίντεο μάλιστα αναρτήθηκε στα σόσιαλ μίντια και συγκέντρωσε εκατομμύρια views.