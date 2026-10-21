Σαββόπουλος: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο “Νιόνιος”

Έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, ο Διονύσης Σαββόπουλος παραμένει σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι.

Η οικογένειά του μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ερμηνεία του «Ας ερχόσουν για λίγο», ενώ μουσικοί διαφορετικών γενεών, όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Πολυξένη Καράκογλου και ο Σταύρος Λάντσιας, θυμούνται τον δημιουργό και την επιρροή του. Παράλληλα, τηλεοπτικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ καταγράφουν σημαντικές στιγμές της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Το τραγούδι που συνόδευε τις στιγμές της απώλειας

Το «Ας ερχόσουν για λίγο» είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Διονύση Σαββόπουλου. Όπως αποκάλυψε η οικογένειά του, ήταν ένα από τα τραγούδια που αγαπούσε να παίζει στις παρέες του, ιδιαίτερα όταν κάποιος είχε χάσει πρόσφατα έναν δικό του άνθρωπο.

Με τη μουσική μοιραζόταν τη θλίψη και έκανε τη στιγμή πιο τρυφερή. Όταν τελείωνε το τραγούδι και ακολουθούσε σιωπή, σήκωνε το ποτήρι και έλεγε «Να είμαστε καλά!». Στη συνέχεια, περνούσε σε ένα χαρούμενο τραγούδι, δίνοντας διαφορετικό βάθος στη γιορτή που ακολουθούσε.

«Η μεγάλη του κληρονομιά παραμένει ζωντανή και μας συντροφεύει, κάνοντας την απόσταση να μικραίνει», ανέφερε η οικογένειά του.

«Ζήτω το ελληνικό τραγούδι»: Η εκπομπή που άφησε εποχή

Από τις 11 Οκτωβρίου 1986 έως το καλοκαίρι του 1987, ο Σαββόπουλος παρουσίαζε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Το πρόγραμμα φιλοξένησε σημαντικά ονόματα της μουσικής, απρόβλεπτες συνεργασίες και ξεχωριστές ζωντανές ηχογραφήσεις.

Παράλληλα, παρουσίαζε αφιερώματα σε πρόσωπα και γεγονότα, ενώ έδινε χώρο σε νεότερους καλλιτέχνες, όπως οι Φατμέ, ο Βασίλης Καζούλης και ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

Τα ντοκιμαντέρ που καταγράφουν τη διαδρομή του

Η ζωή και το έργο του Διονύση Σαββόπουλου αποτυπώνονται και σε σημαντικές τηλεοπτικές παραγωγές.

Το ντοκιμαντέρ «Η ιστορία των χρόνων μου: Διονύσης Σαββόπουλος 1973», παραγωγής 2005, εστιάζει στη χρονιά κυκλοφορίας του δίσκου «Το βρώμικο ψωμί», συνδέοντας την καλλιτεχνική του πορεία με τα γεγονότα της εποχής.

Στο «Μονόγραμμα», παραγωγής του 1982, ο ίδιος αυτοσυστήνεται μέσα από μια αυτοβιογραφική αφήγηση, ενώ η σειρά «Αιώνας Θεσσαλονίκης 100 χρόνια», παραγωγής 2012, περιλαμβάνει επεισόδια αφιερωμένα στον δημιουργό με τίτλο «Γεννήθηκα στη Σαλονίκη – Διονύσης Σαββόπουλος».