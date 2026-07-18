Ρόδος: «Λύγισε» η μητέρα του 19χρονου Ραφαήλ μπροστά στο μνημείο του

«Η πραγματική τιμή θα είναι να λάμψει η αλήθεια»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η τελετή που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Ρόδο, στη μνήμη του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, του νεαρού από την Κρήτη που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Η μητέρα του, Γιάννα Γαλυφιανάκη, ταξίδεψε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας στη Ρόδο για να βρεθεί μπροστά στο μνημείο του γιου της. Εκεί, η συγκίνηση την κατέβαλε. Αγκάλιασε το μνημείο, χάιδεψε τη φωτογραφία του παιδιού της και στάθηκε για λίγες στιγμές σιωπηλή μπροστά του. Μια εικόνα που συμπύκνωσε τον αβάσταχτο πόνο μιας οικογένειας που, σχεδόν οκτώ μήνες μετά, εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις.

Η τραγωδία της 26ης Νοεμβρίου

Ήταν 26 Νοεμβρίου 2025, όταν ο μόλις 19 ετών Ραφαήλ Γαλυφιανάκης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο.

Ο νεαρός Επαγγελματίας Οπλίτης βρισκόταν στο Πεδίο Βολής Αφάντου, όταν, κάτω από συνθήκες που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας, προκλήθηκε έκρηξη χειροβομβίδας. Ο Ραφαήλ τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ένας 39χρονος στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο ξαφνικός χαμός του 19χρονου είχε βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του και την ιδιαίτερη πατρίδα του στην Κρήτη. Από τις πρώτες ημέρες μετά την τραγωδία, οι δικοί του άνθρωποι ζητούσαν να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε το παιδί τους. Μήνες αργότερα, το αίτημα της οικογένειας παραμένει το ίδιο: να μάθει την αλήθεια.

«Καμία τελετή δεν είναι αρκετή να φέρει πίσω το παιδί μου»

Τα λόγια της μητέρας του Ραφαήλ, μετά την τελετή, συγκλονίζουν.

Μιλώντας στη «Ροδιακή», η Γιάννα Γαλυφιανάκη δήλωσε:

«Καμία τελετή, καμία τιμή δεν είναι αρκετή να φέρει πίσω το παιδί μου. Η πραγματική τιμή στη μνήμη του παιδιού μου θα είναι να λάμψει η αλήθεια, να μάθουμε τι έγινε εκείνη την ημέρα στο στρατόπεδο. Το οφείλουν και στη μνήμη του Ραφαήλ και σε εμάς που τους εμπιστευτήκαμε το παιδί».

Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιωματικοί και στελέχη του Στρατού, αλλά και άνθρωποι που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του 19χρονου.