60χρονος πνίγηκε στην παραλία του Κουμ Καπί στα Χανιά

Μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί ένας 60χρονος άνδρας στην παραλία του Κουμ Καπί στα Χανιά.

Τον άτυχο άνδρα είδαν λουόμενοι στην περιοχή να επιπλέει μπρούμυτα, έσπευσαν να τον βγάλουν έξω, διαπίστωσαν όμως ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Αμέσως σήμανε συναγερμός: Μία ξενοδοχοϋπάλληλος και ένας αστυνομικός που είχαν γνώσεις πρώτων βοηθειών του έκαναν κάρπα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής που υπάρχει στην περιοχή.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι κάτοικοι της περιοχής και λουόμενοι ζητούν να τοποθετηθεί ένας πύργος με ναυαγοσώστη, καθώς είναι πολλοί οι άνθρωποι-κυρίως ηλικιωμένοι- που επιλέγουν την συγκεκριμένη ανοργάνωτη παραλία για το μπάνιο τους.