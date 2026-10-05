Ρόδος: Κάθειρξη 17 ετών σε 42χρονο για ληστεία αστέγου

Σε κάθειρξη συνολικά 17 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ καταδικάστηκε 42χρονος στη Ρόδο για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 58χρονου αστέγου.

Η απόφαση εκδόθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου και η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα ο καταδικασθείς να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η υπόθεση αφορά επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου 2025 σε κεντρικό δρόμο της πόλης της Ρόδου. Ο 42χρονος κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε στον 58χρονο άστεγο, τον οποίο χτύπησε στο κεφάλι και στη συνέχεια επιχείρησε να τον πνίξει χρησιμοποιώντας κορδόνι παπουτσιού.

Η επίθεση στον 58χρονο άστεγο στη Ρόδο

Κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, ο δράστης τύλιξε το κορδόνι γύρω από τον λαιμό του 58χρονου, επιχειρώντας να του προκαλέσει ασφυξία, μετά τον τραυματισμό του στο κεφάλι.

Ο 42χρονος είχε παραδεχθεί ότι χτύπησε τον άστεγο, ωστόσο αρνήθηκε πως επιχείρησε να τον πνίξει.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου.

Οι ποινές από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου

Για το αδίκημα της ληστείας επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10 ετών, ενώ για την απόπειρα ανθρωποκτονίας επιβλήθηκε κάθειρξη 12 ετών. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου καθόρισε τη συνολική ποινή στα 17 έτη, μαζί με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Νέα δίκη για υπόθεση δολοφονίας στην Παλιά Πόλη

Ο 42χρονος αναμένεται να καθίσει ξανά στο εδώλιο τον επόμενο μήνα για διαφορετική υπόθεση. Κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 75χρονου στην Παλιά Πόλη της Ρόδου.