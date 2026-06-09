Ραφήνα: Πλοίο έκοψε στα δύο τον λιμενοβραχίονα

Επιβατηγό – οχηματαγωγό , κατά τη διαδικασία χειρισμών πρόσδεσής του στο λιμάνι της Ραφήνας , προσέκρουσε με τον βολβό πλώρης στον βόρειο λιμενοβραχίονα, προκαλώντας μερική κατάρρευση μέρους αυτού.

Το πλοίο, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Άνδρου προς το λιμάνι της Ραφήνας με 283 επιβάτες, 67 Ι.Χ.Ε. οχήματα, 13 φορτηγά, και 10 δίκυκλα, κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι, όπου αποβιβάστηκαν οι επιβάτες και εκφορτώθηκαν τα οχήματα με ασφάλεια.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, που διενεργεί την προανάκριση, αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, ενώ μετά την προσκόμιση του βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, επετράπη η συνέχιση των πλόων. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.