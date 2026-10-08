Πρόβλημα και με το 199 μετά το 100
Πρόβλημα παρουσίασε και ο αριθμός 199, μετά το 100.
Όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό σώμα, λόγω εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, ο αριθμός επικοινωνίας 199 δυσλειτουργεί.
Η υπηρεσία συμβουλεύει τους πολίτες να επικοινωνήσουν με το 112 σε περίπτωση ανάγκης.
Εναλλακτικά, κατά τόπους μπορούν να καλέσουν τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα παρακάτω τηλέφωνα:
- ΑΤΤΙΚΗΣ: 6936839213
- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 6952000636
- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6952000635
- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6937210498
- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6952000632
- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6936022067
- ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 6937247831 6952000630
- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6936022197 6952000634
- ΗΠΕΙΡΟΥ: 6936022170 6952000633
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 6936773163 6952000641
- ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6937370835 6952000513
- ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6936884987 6952000638
- ΚΡΗΤΗΣ: 6936022328 6952000517
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