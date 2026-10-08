Πρόβλημα και με το 199 μετά το 100

Πρόβλημα παρουσίασε και ο αριθμός 199, μετά το 100.

Όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό σώμα, λόγω εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, ο αριθμός επικοινωνίας 199 δυσλειτουργεί.

Η υπηρεσία συμβουλεύει τους πολίτες να επικοινωνήσουν με το 112 σε περίπτωση ανάγκης.

Εναλλακτικά, κατά τόπους μπορούν να καλέσουν τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα παρακάτω τηλέφωνα: