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Πρόβλημα και με το 199 μετά το 100

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/10/2026 16:12
Πρόβλημα και με το 199 μετά το 100
ΙΝΤΙΜΕ

Πρόβλημα παρουσίασε και ο αριθμός 199, μετά το 100.

Όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό σώμα, λόγω εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, ο αριθμός επικοινωνίας 199 δυσλειτουργεί.

Η υπηρεσία συμβουλεύει τους πολίτες να επικοινωνήσουν με το 112 σε περίπτωση ανάγκης.

Εναλλακτικά, κατά τόπους μπορούν να καλέσουν τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα παρακάτω τηλέφωνα:

  • ΑΤΤΙΚΗΣ: 6936839213
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 6952000636
  • ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6952000635
  • ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6937210498
  • ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6952000632
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6936022067
  • ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 6937247831 6952000630
  • ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6936022197 6952000634
  • ΗΠΕΙΡΟΥ: 6936022170 6952000633
  • ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 6936773163 6952000641
  • ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6937370835 6952000513
  • ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6936884987 6952000638
  • ΚΡΗΤΗΣ: 6936022328 6952000517

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